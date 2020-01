Peter De Roover, chef de groupe N-VA à la Chambre, plaidait une nouvelle fois ce mardi matin pour le confédéralisme. Refrain connu. Les nationalistes comptent bien profiter du blocage pour forcer une discussion institutionnelle.

We hebben keuze tussen blijven onderhandelen (onbestuurbaarheid), een 'gewone' regering waarin PS en/of @de_NVA hun kiezers in het gezicht spuwen (kiezersbedrog) of noord en zuid zelfbestuur gunnen (confederalisme). De meest fatsoenlijke optie lijkt me voor de hand te liggen. pic.twitter.com/z3b16Mg4GR