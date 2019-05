En 2016, par le biais de prêts en cascade suivant l'axe Liège-Anvers-Seraing, 200 000 euros issus du fonds de pension Ogeo Fund se sont retrouvés sur un compte bancaire contrôlé par Alain Mathot, député fédéral PS et ex-bourgmestre sérésien. Pourquoi le risque ultime lié à ce prêt privé - qui vient juste d'être remboursé - incombait-il aux pensionnés liégeois dépendant d'Ogeo Fund?

Liège-Anvers-Seraing. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle course cycliste de printemps. C'est l'étrange trajet suivi par 200 000 euros issus du fonds de pension Ogeo Fund, qui se sont in fine retrouvés dans l'escarcelle du député fédéral socialiste Alain Mathot.

