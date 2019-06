Le personnel du service de médiation de Brussels Airport est payé par Skeyes, le gestionnaire du trafic aérien. Cet arrangement, vieux de dix-sept ans, établit entre ces deux acteurs un lien de dépendance qui pose question.

La convention, qui date de 2002, est confidentielle. Signée par Isabelle Durant, à l'époque vice-Première ministre et ministre Ecolo des Transports, elle acte la création d'un service de médiation pour l'aéroport de Bruxelles-National (rebaptisé Brussels Airport depuis 2006), chargé de recueillir et diffuser les informations relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant cet aéroport, en fonction des plaintes reçues. Renouvelé en 2004, cet accord l'est tacitement depuis lors. L'équipe qui assure ce service de médiation rassemble un directeur du service, haut fonctionnaire venu du SPF Mobilité, et six membres du p...