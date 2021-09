Une personne disposant d'un certificat de vaccination valide, mais qui a passé un test de dépistage du covid-19 PCR ou antigénique rapide positif, verra la lecture de son Covid Safe Ticket colorée en rouge pendant une durée de 11 jours.

Le Conseil des ministres a validé lundi une modification en ce sens de l'accord de coopération entre le fédéral et les entités fédérées concernant le traitement des données liées au certificat covid numérique de l'UE et au Covid Safe Ticket. Cette décision fait suite à la demande formulée par le comité de concertation vendredi dernier.

Lors du scan du pass sanitaire, l'écran s'affichait toujours en vert, même pour une personne vacinée testée positive. Ce bug est maintenant ajourné. Les personnes vaccinées testées positives après une cas contact ou un retour de voyage, par exemple, se verront donc refuser l'entrée à l'évènement qui demande ce pass. De plus, dès le premier octobre, les endroits où le covid safe ticket est exigée sont élargis à Bruxelles. Les boîtes de nuit et les restaurants (à l'intérieur) sont notamment concernés.

