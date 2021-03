Le Covid repousse les cambrioleurs, mais pas la criminalité

Les chiffres de la criminalité sont restés mitigés durant la pandémie de coronavirus, ressort-il des données des services de police portant sur le premier semestre 2020, et citées dans De Tijd et De Standaard vendredi. Il y a eu des dizaines de milliers de cambriolages et vols en moins, mais les chiffres totaux de la criminalité sont toutefois en augmentation à la suite d'infractions aux restrictions sanitaires.

© iStock