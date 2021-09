Le deuxième test Covid-19 du roi Philippe et la reine Mathilde est revenu négatif, permettant au couple royal de reprendre ses activités dès mardi, a rapporté le Palais.

Le jour de la rentrée des classes, l'information était parvenue que l'un des membres de la monarchie avait été diagnostiqué positif au coronavirus. De bonne source, il s'agissait de l'un des plus jeunes enfants du couple royal. Immédiatement, le Roi et la Reine avaient eux-mêmes passé un test, dont les résultats s'étaient montrés négatifs. Ils avaient néanmoins dû restreindre leurs contacts et annuler toutes leurs activités, notamment une audience dans le cadre de l'initiative citoyenne "Be Heroes", un rendez-vous sportif au Mémorial Van Damme ou encore une visite de la reine Mathilde au musée de la mode d'Anvers.

Maintenant libres de tout protocole sanitaire, ils peuvent reprendre leurs activités après cette courte absence. Mardi, la Reine Mathilde va visiter un établissement scolaire à Zottegem, tandis que le Roi se rendra mercredi au Foyer des Jeunes de Marolles à Bruxelles.

Les activités manquées ont pu être reportées. L'audience à "Be Heroes" se tiendra le 16 septembre et la visite de la reine Mathilde est prévue pour le vendredi 10 septembre.

Le jour de la rentrée des classes, l'information était parvenue que l'un des membres de la monarchie avait été diagnostiqué positif au coronavirus. De bonne source, il s'agissait de l'un des plus jeunes enfants du couple royal. Immédiatement, le Roi et la Reine avaient eux-mêmes passé un test, dont les résultats s'étaient montrés négatifs. Ils avaient néanmoins dû restreindre leurs contacts et annuler toutes leurs activités, notamment une audience dans le cadre de l'initiative citoyenne "Be Heroes", un rendez-vous sportif au Mémorial Van Damme ou encore une visite de la reine Mathilde au musée de la mode d'Anvers. Maintenant libres de tout protocole sanitaire, ils peuvent reprendre leurs activités après cette courte absence. Mardi, la Reine Mathilde va visiter un établissement scolaire à Zottegem, tandis que le Roi se rendra mercredi au Foyer des Jeunes de Marolles à Bruxelles.Les activités manquées ont pu être reportées. L'audience à "Be Heroes" se tiendra le 16 septembre et la visite de la reine Mathilde est prévue pour le vendredi 10 septembre.