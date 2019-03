Le Conseil d'Etat remet en cause une partie de la loi climat

Le Conseil d'Etat a remis en cause, dans un avis, une partie du dispositif sur lequel se fonde la proposition de loi spéciale climat rédigée par des experts universitaires et déposée à la Chambre par les écologistes, les socialistes, le MR, le cdH et DéFI. Il propose toutefois plusieurs pistes de solution.