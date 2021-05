La commission des Affaires sociales a approuvé mercredi à l'unanimité une proposition de loi portée par la députée CD&V Nahima Lanjri visant à allonger le congé de deuil. Celui-ci passera de trois à dix jours, soit trois jours à prendre entre le décès et les funérailles du proche, et sept jours dans l'année qui suit le décès.

Ces dix jours seront rémunérés à 100% et applicables tant aux salariés qu'aux indépendants et aux fonctionnaires. Ce congé s'appliquera aux personnes qui perdent leur enfant ou leur conjoint.

La Ligue des familles a salué ce vote dans un communiqué. "Ceci ne peut être qu'une première étape", a estimé son directeur général Christophe Cocu. "Nous appelons maintenant les députés à poursuivre le travail en faveur d'un dispositif complet de soutien à ces familles: aide financière, soutien psychologique, simplification administrative etc."

