Le comité de déontologie du cdH a adressé un avertissement sonnant comme le dernier au conseiller communal molenbeekois Ahmed El Khannouss, qu'il a entendu le 21 janvier dernier, selon les quotidiens Le Soir et La Libre Belgique.

Dans un extrait de l'avis du comité de déontologie cité par les deux quotidiens, celui-ci affirme clairement que "de nouveaux propos, attitudes ou comportements témoignant d'un écart par rapport à la ligne de conduite que le parti entend respecter pour lui-même et faire respecter par ses membres justifieraient qu'une telle appréciation soit mise en cause". Le comité de déontologie du cdH avait été saisi, il y a deux semaines, par le secrétaire général du parti d'Ahmed El Khannouss, après un message controversé de celui-ci sur les réseaux sociaux à propos de Mohamed Toujgani, imam principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek. S'exprimant à la suite de l'annonce par le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, du retrait du droit de séjour de l'imam Tougjani, "en raison de signes d'un grave danger pour la sécurité nationale", l'ex-député bruxellois avait minimisé les propos de ce dernier contre les Juifs et accusé le secrétaire d'État Mahdi de participer à "une course folle pour concurrencer la droite et l'extrême-droite en Flandre". Pour ce qui est de déclarations de M. Tougjani visant des "sionistes oppresseurs", le conseiller communal évoquait des "termes crus" se rapportant à une "agression sioniste contre Gaza" n'ayant donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Quant à l'ordre de quitter le territoire, il le qualifiait de "mesure de déportation". Ses propos en avaient irrité plus d'un à l'intérieur du parti, ce qui avait justifié la saisie du comité de déontologie. En amont de son avertissement, le comité de déontologie a pris en considération le fait que l'ex-député ayant "redit son attachement aux valeurs de tolérance et de dialogue promues par le parti", il "ne saurait mettre en doute cette affirmation". Il a aussi tenu compte de la lettre de clarification envoyée par l'ex-député régional dans laquelle il souligne avoir "toujours lutté contre toutes les formes de racisme, de xénophobie contre l'islamophobie et contre l'antisémitisme". Il y redit également que "les termes 'crus' et 'déportation' étaient inappropriés". Mais le comité a aussi pris en compte le fait que l'intéressé avait connaissance d'un jugement datant d'octobre 2021 favorable à l'imam Toujgani. Le comité de déontologie a enfin jugé dans sa décision que les "propos discordants [d'Ahmed El Khannouss] alimentent des polémiques qui brouillent le message humaniste que le parti entend véhiculer".