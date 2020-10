Une première réunion est organisée par vidéoconférence, liée à la nécessité d'anticiper des mesures afin qu'elles soient effectives ce week-end. Une autre réunion planifiée vendredi. Le Premoer ministre ne parle pas (encore) de reconfinement.

Le Comité de concertation, qui devait avoir lieu vendredi à 14h, sera anticipé à ce jeudi soir à 20h. Cette réunion du fédéral et des entités fédérées a pour intention de prendre des mesures complémentaires pour faire face à l'épidémie galopante de Covid. Cette décision aurait pour objectif de pouvoir anticiper les mesures concernant le sport et la culture pour ce week-end - on songe notamment au public dans les stades de football.

C'est aussi un signe de l'urgence de la situation afin que des mesures supplémentaires soient décidées après la fermeture des cafés-restaurants et le couvre-feu de minuit à 5h, décidés la semaine dernière.

Il s'agirait toutefois d'une première rencontre en vidéoconférence pour discuter de la marche à suivre. Le comité de concertation se réunira à nouveau ce vendredi comme prévu initialement. Les mesures seraient présentées à l'issue de cette deuxème réunion, de même que, probablement, le baromètre de gestion de la crise.

Overlegcomite wordt vervroegd van Morgennamiddag naar vanavond, zodat eventuele verstrekkingen in sport en cultuur dit weekend al van kracht kunnen zijn #vrtnws — Bart Verhulst 🤓 (@BartVerhulstVRT) October 22, 2020

Le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé cette anticipation jeudi après-midi à la Chambre. Lors du débat en séance plénière, il a répété à plusieurs reprises que l'on devait "limiter tous les contacts non essentiels" et que le combat contre la pandémie était un "travail d'équipe". Lors de ce même débat à la Chambre, le Premier ministre n'a a aucun moment parlé d'un reconfinement et évoqué la nécessité de conserver la même stratégie. Il a souligne qu'une dizaine de jours étaient nécessaires afin de voir si les mesures décidées produisaient des effets sur les courbes de l'épidémie.

