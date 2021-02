Faute de candidats à vacciner, il reste portes closes ce mercredi. "Il y avait un couac informatique dans la plateforme interfédérale, qui touche les centres de vaccination qui sont ouverts, à Bruxelles et en Flandre", justifie le ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo).

Ce devrait être le symbole d'une campagne de vaccination en voie d'accélération, inauguré en grandes pompes mardi. Mais le plus grand centre du pays, situé dans le Palais 1 au Heysel à Bruxelles, est déjà fermé ce mercredi. Faute... de candidats à vacciner. Le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), subit déjà les foudres de l'opposition libérale pour ce nouveau couac.

"J'ai appris hier en étant sur place, qu'il y avait un couac informatique dans la plateforme interfédérale, qui touche les centres de vaccination qui sont ouverts, à Bruxelles et en Flandre, a-t-il justifié sur LN24. Il y a un blocage informatique qui fait que les e-mails, les SMS et les convocations papiers qui auraient dû partir sont restés coincés dans la machine."

Ce n'est donc pas un problème strictement bruxellois, se défend-il face aux critiques: "C'est une base de données que nous avons faite tous ensemble", sous la responsabilité du fédéral. Une réunion est prévue ce mercredi pour tenter de résoudre le problème.

Interrogée ce matin par Bel RTL, Inge Neven, cheffe de l'inspection de l'hygiène à Bruxelles, confirmait qu'il s'agit d'un bug lié à un outil fédéral. "Malheureusement, on a eu des problèmes depuis la fin de la semaine passée, et on a essayé de trouver des solutions. Le but était d'envoyer les invitations avant hier midi, mais le bug n'était toujours pas résolu." En précisant que les invitations pourraient partir ce mercredi encore afin d'ouvrir le centre jeudi.

