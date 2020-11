Le centre culturel Vooruit, à Gand, a annoncé lundi qu'il changerait d'appellation d'ici fin février, réglant de la sorte son différend avec le parti socialiste flamand (sp.a) qui doit se rebaptiser prochainement "VOORUIT".

L'institution culturelle gantoise s'était dans un premier temps fortement opposée à ce que son nom soit aussi celui d'une formation politique.

Elle adopte dès à présent l'appellation provisoire "Voo?uit", et dévoilera un nom définitif en février. "Le centre d'arts Voo?uit n'est pas une organisation dénuée de valeurs, mais il se veut neutre sur le plan politique. Nous voulons maintenir cette neutralité. Dès les débuts du centre en 1982, il était apparu très clairement aux yeux de la centaine de bénévoles et d'artistes que le développement d'un centre d'arts de dimension internationale ne pouvait pas se faire sous l'appellation d'un parti politique", a commenté le coordinateur général du Voo?uit, Franky Devos.

Réagissant à cette annonce, le sp.a a dit voir une "opportunité" dans le changement de nom du centre culturel. "C'est un moment unique pour le centre, avec son public large et diversifié, de réaffirmer sa forte notoriété avec un nouveau nom", a commenté le parti de Conner Rousseau.

