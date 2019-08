Le CD&V et l'Open Vld réuniront leur bureau lundi, a-t-on appris vendredi. Par contre, rien n'est prévu du côté du sp.a.

Plus tôt dans la journée, il est apparu que Bart De Wever, l'informateur flamand, ne prendrait aucune décision ce vendredi sur ses futurs partenaires au sein du gouvernement flamand.

Le Vlaams Belang, Groen et le sp.a n'ont plus eu de contact avec le président de la N-VA depuis plusieurs jours. L'Open Vld et le CD&V avaient quant à eux assuré, en milieu de semaine, qu'ils étaient prêts à réunir leurs instances rapidement en cas de fumée blanche en provenance d'Anvers.