Le cap du million de doses de vaccin contre le Covid-19 administrées en Région bruxelloise sera franchi ce dimanche après-midi, signale la Commission communautaire commune (Cocom). Cela se produira au centre de vaccination de Forest, géré par la Croix-Rouge de Belgique, à 14h00.

La campagne de vaccination déployée en Région bruxelloise en février dernier, avec l'ouverture de 10 centres de vaccination et complétée progressivement par un dispositif de vaccination locale (équipes mobiles, antennes de proximité¿), réalise ainsi une belle avancée, commente la Cocom.

Depuis son ouverture le 15 mars dernier, le centre de Forest, situé chaussée d'Alsemberg 203, a administré près de 60.000 doses.

Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron se réjouit de cette étape supplémentaire dans la campagne de vaccination. "Notre objectif reste inchangé : obtenir la couverture vaccinale la plus large possible. (...) Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de la sortie de cette trop longue crise."

La campagne de vaccination déployée en Région bruxelloise en février dernier, avec l'ouverture de 10 centres de vaccination et complétée progressivement par un dispositif de vaccination locale (équipes mobiles, antennes de proximité¿), réalise ainsi une belle avancée, commente la Cocom. Depuis son ouverture le 15 mars dernier, le centre de Forest, situé chaussée d'Alsemberg 203, a administré près de 60.000 doses. Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron se réjouit de cette étape supplémentaire dans la campagne de vaccination. "Notre objectif reste inchangé : obtenir la couverture vaccinale la plus large possible. (...) Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de la sortie de cette trop longue crise."