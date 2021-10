Plus de 1.800 bières issues de 35 pays vont être dégustées au Brussels Beer Challenge (BBC) par un jury présidé cette année par le ministre bruxellois en charge de la Promotion de l'Image de Bruxelles, Sven Gatz. La 10e édition de cette compétition brassicole internationale se tient à Bruxelles du 30 octobre au 1er novembre, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Malgré la crise du coronavirus, l'édition 2020 avait été maintenue, avec un nombre de participants en légère baisse (-10%) par rapport aux 1.650 échantillons présentés en 2019. La crise n'est pas encore complètement passée, mais les brasseurs semblent à nouveau déterminés à soumettre leurs bières à la concurrence: 1.810 bières différentes sont ainsi parvenues aux organisateurs du BBC. Celles-ci seront réparties en différentes catégories en fonction de leur style et pourront prétendre à une médaille d'or, d'argent ou de bronze.

Parmi les styles qui ont la cote, on retrouve des classiques comme les triples (100 bières inscrites) et les blanches (70), mais aussi des catégories plus modernes comme les sessions IPA (50), ou qui connaissent une seconde jeunesse, comme les bières sans alcool (63).

Les brasseries belges ont envoyé massivement leurs bières à ce concours. Quelque 400 marques seront ainsi représentées. "On s'aperçoit que même des petites brasseries, opérationnelles depuis peu, se présentent", commente Thomas Costenoble, directeur du BBC. "Elles veulent se jauger par rapport aux brasseries confirmées et obtenir un retour qualitatif de leur produit", ajoute-t-il.

De manière générale, les contrées brassicoles plus lointaines (Etats-Unis, Brésil...) ont envoyé moins d'échantillons que lors des éditions précédentes, probablement en raison de conditions de transport complexes durant la crise sanitaire. La Chine constitue cependant une exception et est, avec la France, le quatrième pays le mieux représenté après la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie.

Tous ces breuvages seront soumis aux palais de 75 experts brassicoles venant d'une vingtaine de pays. Sven Gatz présidera ce jury. Grand amateur de bières, le libéral flamand avait effectué une pause dans sa carrière politique entre 2011 et 2014 lorsqu'il avait pris la direction de la fédération des Brasseurs belges. Il y a notamment soutenu le projet de reconversion de la Bourse de Bruxelles en un centre d'expérience sur la bière belge, attraction touristique qui devrait voir le jour en 2023. Il a également "largement contribué à la naissance du Brussels Beer Challenge" en 2012, rappellent les organisateurs de l'événement.

