Le bourgmestre de Louvain Mohamed Ridouani (sp.a) a fait évacuer mercredi le parc de la ville, bondé en raison du temps particulièrement clément en cette fin février.

"Je fais évacuer le parc de la ville en raison de l'afflux de visiteurs", a indiqué le bourgmestre sur Twitter.

Ik laat het stadspark ontruimen wegens te grote drukte. Alle begrip dat iedereen wil genieten van het mooie weer, maar de coronapandemie is nog niet voorbij, de maatregelen zijn er voor iedereen.

Er is nu te veel volk, wat het onmogelijk maakt om afstand te houden. pic.twitter.com/dbJEToYo65 — Mohamed Ridouani (@MohamedRidouani) February 24, 2021

"Je comprends que tout le monde veuille profiter du beau temps, mais la pandémie n'est toujours pas finie et les mesures valent pour tous. La foule rend la distance de sécurité impossible à respecter".

Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir le parc rempli et des personnes ne portant pas toujours de masque de protection. L'accès au parc avait d'abord été fermé, avant que celui-ci ne soit complètement évacué vers 18h00. Les autres parcs restaient cependant accesibles.

"La plupart des gens respectent les règles. Nous verrons au cours des prochains jours s'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires, mais comme le temps devrait être moins clément, nous nous attendons à une moindre affluence dans les parcs, a conclu le bourgmestre.

"Je fais évacuer le parc de la ville en raison de l'afflux de visiteurs", a indiqué le bourgmestre sur Twitter. "Je comprends que tout le monde veuille profiter du beau temps, mais la pandémie n'est toujours pas finie et les mesures valent pour tous. La foule rend la distance de sécurité impossible à respecter". Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir le parc rempli et des personnes ne portant pas toujours de masque de protection. L'accès au parc avait d'abord été fermé, avant que celui-ci ne soit complètement évacué vers 18h00. Les autres parcs restaient cependant accesibles. "La plupart des gens respectent les règles. Nous verrons au cours des prochains jours s'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires, mais comme le temps devrait être moins clément, nous nous attendons à une moindre affluence dans les parcs, a conclu le bourgmestre.