Près d'un Belge francophone sur deux (47%) écoute des podcasts, comme ceux, mensuels, du Vif, majoritairement sur un smartphone (78%). C'est le résultat de la première étude sur la consommation de contenus audios parlés en Fédération Wallonie-Bruxelles réalisée par Audible, société dédiée à la création et la diffusion de podcasts. Deux auditeurs sur cinq ont commencé à en écouter depuis la crise sanitaire. Profil type: 42 ans, un emploi, écoute à la maison pour se cultiver. Temps d'écoute moyen: une à trois heures par semaine. L'étude a été réalisée du 30 août au 6 septembre auprès de 1 503 Belges francophones de 16 ans et plus.