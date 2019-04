Fin 2018, Médecins du Monde et Test Achats dénoncent : le Belge paie une fortune pour ses médicaments. Avec un impact sérieux sur le budget de l'assurance maladie qui devrait connaître en 2019 un dépassement d'un demi-milliard d'euros. Basée à l'Inami, la Commission de remboursement des médicaments est le lieu où se discute le prix des nouveaux médicaments. Avec des interférences entre le monde politique et le monde pharmaceutique... Notre enquête.

La salle Delvaux, où se tient tous les quinze jours la Commission de remboursement des médicaments (CRM). Un lieu sans cachet, au mobilier propre et fade, où se débat de manière confidentielle la dépense de centaines de millions, voire de milliards d'euros. Pour y parvenir, il faut franchir l'accueil de l'Inami (Institut national d'assurance maladie-invalidité), à Bruxelles, montrer sa carte d'identité, prendre l'ascenseur et atteindre le huitième et dernier étage. Là, au bout du couloir, la salle Delvaux donc. D'abord un petit sas flanqué d'une reproduction du tableau Train du soir (1957) de Paul Delvaux, puis une pièce qui occupe toute la largeur de l'édifice, se présentant sous la forme d'un auditoire, avec des sièges rouges et cinq rangées de bancs légèrement surélevées.

