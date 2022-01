L'enseignement ne fera pas partie des secteurs concernés par le baromètre corona, a assuré le commissaire Pedro Facon dans De Ochtend sur Radio1.

Ce baromètre, qui déterminera les mesures à prendre ou à lever en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique, devrait être sur la table du prochain comité de concertation, sans doute la semaine prochaine. Sa version finale devrait être prête ce week-end.

Basé sur trois codes couleur, ce baromètre doit apporter de la prévisibilité aux secteurs concernés. Le comité de concertation a demandé qu'il s'attache aux événements publics, aux événements organisés (sports, activités jeunesse...) où des gens se rencontrent et aux activités horeca (dans les cafés et restaurants mais aussi, par exemple, dans les centres culturels).

"Aujourd'hui, l'enseignement ne fait pas partie de la logique de ce baromètre. Durant toute cette crise, le souhait a toujours été que ce secteur soit le dernier touché. En outre, les mesures qui le concernent restent en grande partie entre les mains des ministres compétents et de la conférence interministérielle", a expliqué Pedro Facon.

Ce baromètre reste un instrument au milieu d'une discussion politique complexe, a-t-il ajouté. "On cherche toujours un compromis entre la nécessité épidémiologique, ce qui est souhaitable politiquement et ce qui est faisable opérationnellement."

