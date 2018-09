Laurent crée une asbl pour récupérer des millions libyens

Face à l'animosité du gouvernement Michel, le prince Laurent contre-attaque. L'enfant terrible de la famille royale vient tout juste de créer Environment Network, une nouvelle asbl dont les statuts ont été publiés le 6 septembre au Moniteur. Fondée le 18 juin dernier à Waterloo par le Prince lui-même, son épouse la princesse Claire, et un proche, Étienne Vrebos, l'association affiche un but très large : "la création, le développement et/ou la gestion de projets environnementaux ou écologiques, aux niveaux national et international".

...