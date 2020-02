Les CHEFF, une organisation de jeunes LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexués, asexuels et autres), ont présenté mardi, à la Rainbow House située dans le centre de Bruxelles, leur nouveau guide mis gratuitement à la disposition du public en Wallonie et à Bruxelles. Il vise à favoriser l'inclusivité en donnant entre autres des informations sur les identités et orientations sexuelles, sur la santé et sur l'avancée des droits.

La précédente version datait de 2015. Ce nouveau guide des jeunes LGBTQIA+, lourd de 154 pages, intègre davantage d'adresses utiles et de contenus politiques que la première édition. "Dans un souci d'inclusivité, on a ajouté le A pour les personnes asexuelles et aromantiques", explique Coline Leclercq, porte-parole des CHEFF. "Il y avait aussi la nécessité de mettre à jour les adresses et les bons plans de sortie. Il a été revisité sous un angle plus militant et plus inclusif. Le chapitre sur les alliés est nouveau. (...) Même avec de bonnes intentions, on peut être très maladroit. Il donne par exemple des indications pour s'adresser à une personne transgenre de manière adéquate", détaille-t-elle.

Le nouveau guide est découpé en cinq chapitres qui abordent successivement le sigle LGBTQIA+, les droits et luttes, la santé, les adresses friendly et la place des alliés, les personnes hétérosexuelles qui veulent soutenir la lutte LGBTQIA+.

Les différentes identités et orientations sexuelles sont définies, afin de répondre aux questions que peuvent se poser des jeunes adolescents confrontés à la découverte de leurs attirances. Des conseils sont également donnés pour ceux qui veulent faire un coming out. Des témoignages sur le consentement, le coming out ou sur la première expérience dans un cercle LGBTQIA+ sont transmises sous forme de bandes dessinées. Des bibliographies proposent des pistes d'approfondissement.

Des jeunes ont travaillé pendant un an à la réalisation de ce guide. Des associations ont également été sollicitées pour sa rédaction, notamment pour le chapitre sur la santé.

Le guide sera disponible dans les maisons Arc-en-ciel de chacune des provinces du pays, dans des centres de planning familiaux, dans des bibliothèques étudiantes ou encore en ligne. Le premier tirage compte 5.500 exemplaires, dont la moitié a déjà été distribuée.

Les CHEFF est une organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle cible les jeunes LGBTQIA+ de moins de 30 ans.

