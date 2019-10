La Wallonie reste l'une des régions les plus égalitaires d'Europe

La Wallonie reste l'une des régions les plus égalitaires d'Europe, les inégalités en termes de revenus y étant limitées par un modèle social alliant une négociation collective généralisée et une sécurité sociale extensive, ressort-il de l'édition 2019 des "Chiffres clés de la Wallonie" publiée par l'IWEPS, l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

Dinant. © Getty