La Wallonie propose Tubize pour accueillir le stade national

Le ministre wallon des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, estime que Tubize constitue un lieu idéal pour la construction du stade national. "C'est aux portes de Bruxelles, et de toute sa symbolique. L'autoroute y passe, un contournement est en passe d'y être réalisé, et on est bien placé entre les deux grands aéroports proches que sont Zaventem et Charleroi", énumère M. Crucke dans la DH.

Jean-Luc Crucke