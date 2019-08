L'avenir est dans l'algue, voire dans les microalgues. Ces organismes végétaux microscopiques, marins ou d'eau douce, sont responsables de plus de la moitié de la production d'oxygène envoyée dans l'atmosphère. Ils sont sur le point de jouer un autre grand rôle pour la planète en tant que sources d'énergie renouvelables, de médicaments ou de compléments alimentaires.

Al'aéroport de Mexico, une tour d'acier de quatre mètres de hauteur en forme d'arbre est capable de filtrer les gaz et particules contenus dans l'air pollué. Grâce à un système reposant sur des microalgues, elle libère la même quantité d'oxygène que 368 arbres. Nommée BioUrban 2.0, elle a été développée par la société mexicaine BiomiTech. En utilisant la pollution, ce système stimule la croissance des microalgues. Il est ainsi programmé pour adapter ses performances en fonction de la qualité de l'air. " Les villes les plus importantes au monde avec des problèmes de pollution significatifs ont des capteurs très avancés qui mesurent la contamination... mais peu font quelque chose pour contrôler les problèmes, expliquait Jaime Ferrer, le concepteur de cet "arbre" innovant à la presse locale. C'est la première technologie qui à travers un processus 100 % biologique et naturel permet de réduire la pollution. "

...