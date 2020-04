La Wallonie connait également sa saga de masques. Les premiers tests réalisés sur des nouveaux masques ont révélé qu'ils ne pouvaient pas être utilisés. D'autres lots semblent, tout de même, être conformes.

Les premiers résultats des nouveaux tests demandés par la Wallonie sur une série de lots de masques KN95, commandés auprès d'un fournisseur dont les masques fournis au Fédéral posaient problème, sont arrivés, selon un courrier envoyé par l'AViQ, l'agence wallonne pour une vie de qualité, à l'ensemble des maisons de repos et de soins du sud du pays.

Selon ces premiers résultats, les masques portant la date du 12.04.2020 ne peuvent pas être utilisés et seront repris par les autorités selon des modalités qui restent à organiser.

Par contre, d'autres lots, portant les dates du 09.04.2020 et du 17.04.2020 sont, eux, bel et bien conformes au test alternatif demandé par la Région, une information révélée mardi matin par la DH. "Ces masques ont reçu un résultat ATP positif mais leur ajustement au niveau du pont nasal n'est pas jugé suffisant. Il est donc recommandé de coller les masques avec un sparadrap au niveau du pont nasal", précise le courrier envoyé.

Les maisons de repos et de soins recevront dès lors des boîtes avec un autocollant spécifique indiquant 'tape nose', ajoute l'AViQ. "Par ailleurs, nous recevrons cette semaine des masques chirurgicaux qui vous seront distribués dès réception. Ces masques correspondent totalement aux recommandations de Sciensano, les masques FFP2 étant réservés aux actions aérosolisantes", assure-t-elle enfin.

