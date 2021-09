Conner Rousseau veut un conseil des ministres sur le climat. Zakia Khattabi veut inscrire l'écocide dans le code pénal. Un bras de fer semble engagé avec la N-VA autour des centrales à gaz.

Couper dans les subsides pour les énergies fossiles. Un conseil des ministres sur la question climatique le plus vite possible, dès que le Premier ministre Alexander De Croo rentre de la plénière aux Nations Unies. Enfin appliquer concrètement les plans de l'accord de gouvernement. Mardi, dans le Morgen, Conner Rousseau, le président du parti socialiste flamand Vooruit met le paquet.

En parlant de subsides, il vise le remboursement d'accises sur le diesel auquel les compagnies de transport routier ont droit. Ceux-ci s'élevaient à 733millions d'euros en 2019, une dépense qu'il juge problématique pour un pays qui souhaite baisser ses émissions en CO 2 .

Conseil le 8 octobre

Dans un tweet, la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi, répond à Conner Rousseau, se réjouissant de l'initiative d'appeler un Conseil des ministres. Elle indique que des discussions sont en cours pour libérer 26 millions d'euros supplémentaires, pour investir dans les efforts de réductions des émissions. Un conseil des ministres se tiendra alors le 8 octobre, afin d'établir une feuille de route.

Inscrire l'écocide dans le code pénal

à côté des violences sexuelles, nous travaillons sur l´inscription de #ecocide dans notre code pénal, un levier supplémentaire pour lutter contre l´impunité en matière environnementale ... #3M etc — Zakia Khattabi (@KhattabiZakia) September 21, 2021

Mardi aussi, Zakia Khattabi indiquait sur Twitter vouloir inscrire l'écocide (néologisme désignant le fait de porter gravement atteinte à l'environnement, via la pollution par exemple) dans le code pénal. Elle vise particulièrement des entreprises polluantes, comme 3M, dont l'émission de PFAS pendant des années, jusqu'en 2000, a suscité un scandale sanitaire et écologique en Flandre. La terre autour du site en province d'Anvers est aujourd'hui encore fortement polluée.

Le cabinet de la ministre n'a pas répondu à nos demandes d'informations quant à cette proposition.

Sortie du nucléaire : bras de fer avec la N-VA?

Un point dans l'accord de gouvernement est la sortie du nucléaire en 2025. Pour remplacer ces sources d'énergie éléctrique, le gouvernement mise sur les centrales à gaz. Quatre sont prévues d'être construites en Flandre, mais là survient le premier bloquage : la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a refusé vendredi de donner le permis de bâtir pour la construction d'une centrale à Dilsen-Stokkem, dans le Limbourg.

Pour la ministre, l'usine est trop grande par rapport aux normes urbanistiques, et se trouve à moins de 200 mètres d'un site naturel protégé, qu'elle polluerait. La centrale à gaz émet tous les ans 100 tonnes d'ammoniaque et 340 tonnes d'oxyde d'azote. Un refus également motivé par des raisons politiques sous-jacentes ? La N-VA a toujours indiqué être contre la fermeture des centrales nucléaires.

