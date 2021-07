Les partis de la majorité fédérale se montrent prêts à adapter le régime du personnel des anciens ministres fédéraux. "Cela fait partie du renouveau démocratique", déclare Kristof Calvo (Groen).

Aujourd'hui , chaque ancien ministre fédéral a droit à deux collaborateurs à temps plein pendant le mandat suivant. Officiellement, ils aident les anciennes excellences à finaliser leurs tâches administration ou à l'archivage.

Cependant, cette interprétation est largement théorique. Dans la pratique, les "laquais de politique belge" sont déployés pour les tâches quotidiennes. Dans certains cas, ils font même office de chauffeurs.Tout cela aux frais de l'État. Selon le gouvernement De Croo, neuf anciens membres du gouvernement font encore usage du système, le coût maximal sur base annuelle étant actuellement d'environ 485 000 euros. Il s'agit des libéraux flamands Philippe De Backer et Maggie De Block, des chrétiens-démocrates flamands Nathalie Muylle, Pieter De Crem et Koen Geens et des libéraux francophones Daniel Bacquelaine, Denis Ducarme, Philippe Goffin et Didier Reynders. Malgré sa position de Commissaire européen, Reynders emploie toujours un collaborateur à temps plein."En Belgique, la règle actuelle coûte davantage à la crédibilité de la politique que le coût de 100.000 euros par ex-ministre par an", avait déclaré le professeur en gouvernance publique Bram Verschuere (Université de Gand) en avril dernier.Les partis de la majorité Vivaldi prévoient maintenant d'au moins se pencher sur le système. C'est ce qui ressort des interventions parlementaires de CD&V, Groen et PS. À la demande des partis d'opposition N-VA et Vlaams Belang, la Chambre examinera le système après les vacances d'été.Une aberration Il y a surtout une volonté d'aligner le système sur celui des gouvernements bruxellois et flamand. En Flandre, par exemple, seuls les ex-ministres qui n'ont pas été élus au Parlement peuvent demander un collaborateur à temps plein pour un maximum de deux ans. A Bruxelles, ils sont en passe de mettre en place un cadre similaire. Le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, souhaite que le gouvernement fédéral fasse de même : "Nous devons supprimer cette aberration."Selon le chef de groupe CD&V, Servais Verherstraeten, il est important que les règles soient cohérentes entre les différents niveaux politiques. "L'unanimité au lieu d'un patchwork", dit-il. Le PS veut également se pencher sur la Flandre et Bruxelles, en partie pour éviter un nivellement par le bas.En tant que membre du groupe de travail Renouveau politique, le député Groen Kristof Calvo a déjà présenté en 2017 une résolution très similaire au système flamand. Il continue à défendre ce texte. Il me semble que nous devons adapter ce règlement", dit-il à Knack. "La Vivaldi a fait du renouveau démocratique une priorité et ce projet en fait partie."En début de semaine, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) avait déclaré que le système pour les membres du gouvernement sortant serait inclus dans la plate-forme de dialogue, où les citoyens, la société civile et les universitaires peuvent s'exprimer sur le renouvellement politique à partir de l'automne. Pour l'opposition, Vivaldi n'a pas besoin de l'avis des citoyens pour savoir que l'arrangement actuel est impopulaire.Malgré les intentions de la majorité, la cheffe de groupe du Vlaams Belang, Barbara Pas, reste sceptique. "À chaque législature, j'entends dire que la majorité veut reconsidérer le système", dit-elle. Jusqu'à présent sans résultat. Son parti veut mettre fin au système.