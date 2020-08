La mort d'un citoyen slovaque en février 2018 à l'aéroport de Charleroi resurgit, avec des images qui choquent. Des politiques, dont le président du PS, Paul Magnette, s'indignent et réclament que la clarté soit faite.

"Nous vivons dans une société où une bagarre à Blankenberge fait plus de bruit que les révélations autour de la mort dramatique de Jozek Chovanec et de ce scandaleux salut hitlérien dans notre police!" Le message, indigné, a été posté ce jeudi matin par Jamal Ikazban, chef de groupe PS au parlement francophone bruxellois. Ce sentiment commence à se répandre après les révélations faites par le quotidien flamand Het Laatste Nieuws. L'histoire a, potentiellement, de tristes relents d'une affaire Floyd à la belge.

Les faits remontent au 23 février 2018, à l'aéroport de Charleroi. Un citoyen slovaque, Jozef Chovanec, pose des problèmes lors de l'embarquement de son vol pour retourner dans son pays. Turbulent, ce trentenaire bouscule une hôtesse, se comporte de façon inadéquate et le commandant de bord refuse de le laisser dans l'avion.

La police portuaire fédérale intervient et doit composer avec une nouvelle rébellion du colérique sur le tarmac. L'homme est finalement emmené en cellule où il se donne des coups. Nouvelle intervention des forces de l'ordre. C'est là que survient l'incident : un policier maintient une pression sur sa poitrine pendant plus de dix minutes, sous le regard visiblement hilare de ses collègues. Une femme policière fait même le salut nazi. "Sur des photos, on voit une policière mimer un salut hitlérien et d'autres policiers rire", confirme Ann Van de Steen, avocate des proches de la victime. L'homme fait un arrêt cardiaque durant l'incident et décèdera deux jours plus tard.

Si ces informations et ces images sortent seulement deux ans et demi après les faits, c'est parce que les proches de la victime, qui se sont portés partie civile, estiment que les procédures judiciaires sont trop lentes. Une enquête a été ouverte, les policiers ont été entendus et des devoirs complémentaires ont été demandés, dont une expertise médico-légale, mais la crise du coronavirus a retardé l'évolution du dossier. La révélation des images dans la presse a eu un premier effet: l'agent qui a effectué le salut hitlérien n'est plus autorisé à effectuer des services opérationnels ou à être en contact avec le public, a décidé mercredi la police fédérale.

Paul Magnette, président du PS et bourgmestre de Charleroi, exprime, lui aussi, son indignation: "Je suis, comme beaucoup, choqué par les images diffusées dans la presse. Ces comportements sont inacceptables. S'agissant de la Police Fédérale sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, je demande à ce dernier de faire toute la lumière sur ces agissements." Il semble bien que le sujet, sensible, pourrait devenir aussi un brûlot politique.

