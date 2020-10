Quatre institutions culturelles liégeoises seront fermées au public dès ce mardi, a-t-on annoncé lundi à la Ville de Liège.

Sont concernés: la salle philharmonique (où se produit l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège), le Théâtre Royal (où se produit l'Opéra Royal de Wallonie), les salles de l'Emulation (siège du Théâtre de Liège) et le Forum de Liège.

Cette décision fait suite aux nouvelles mesures annoncées vendredi dernier par le comité de concertation, qui a limité le nombre de spectateurs à 200 maximum pour les événements culturels en intérieur, et le gouvernement wallon qui a instauré un couvre-feu en Wallonie de 22h à 6h du matin. Aussi, en concertation avec les directions des quatre grandes salles de spectacle à Liège, il a été décidé de les fermer au public dès ce mardi 27 octobre.

Une décision doit suivre concernant les expositions, comme celles consacrées à Warhol à la Boverie et à Touthankamon à la gare des Guillemins. Le contexte sanitaire est tel qu'elle devraient également être rendue inaccessible au public.

