Un programme expérimental va être lancé afin de soutenir l'apurement des dettes de 300 ménages anversois.

La Ville d'Anvers fera bénéficier 300 ménages surendettés d'un programme expérimental destiné à les soutenir dans l'apurement de leur dette, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Plusieurs types d'aides financières seront proposées par les autorités communales, selon la situation concrète dans laquelle se trouve chaque ménage.

La première option consistera à accorder maximum 150 euros par mois aux citoyens endettés et ce, sur une période de douze mois. Une alternative à cette aide mensuelle est le "crédit de restructuration". Il consiste en un prêt sans intérêt d'un montant maximum de 1.800 euros. Lorsque la médiation n'est pas possible, la Ville peut aller encore plus loin et proposer une reprise de certaines dettes comme troisième option.

Chaque type d'aide au remboursement de la dette pourra être accordé une fois et combiné. "Les dettes lourdes sont l'un des principaux facteurs de pauvreté pour les familles", explique l'échevin anversois des Affaires sociales et de la lutte contre la pauvreté, Tom Meeuws du parti socialiste Vooruit. "Avec ce projet, nous allégeons ce fardeau de la dette et offrons une nouvelle perspective. Nous nous concentrons sur les citoyens ayant un niveau d'endettement élevé et un faible revenu."

Ce système d'aide au règlement des dettes vient s'ajouter aux initiatives déjà existantes à Anvers, telles que la gestion et le conseil budgétaire, ou la médiation dans l'élaboration d'un plan de remboursement des dettes.

