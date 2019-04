La vidéo féministe de la N-VA qui fait grincer des dents

Celine Bouckaert Journaliste/traductrice newsroom Roularta

Une vidéo relayée par Assita Kanko (N-VA) fait grincer des dents sur les réseaux sociaux. On y voit Valerie Van Peel, Assita Kanko, Darya Safai, Zuhal Demir et Anneleen Van Bossuyt, toutes les cinq membres du parti de Bart De Wever, se promener en riant et en gesticulant, à la manière des Drôles de Dames.

Assita Kanko © Belga