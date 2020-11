Le Premier ministre, Alexander De Croo, publie une vidéo pour communiquer le besoin d'un esprit d'équipe, le jour du Comité de concertation. Avec une scène finale au stade Roi Baudouin.

Jour J pour les décisions en Belgique et jour J pour une communication forte de la part du gouvernement, afin de stimuler encore l'esprit d'équipe dont doivent faire preuve les Belges pour vaincre le coronavirus. Si les commerces devraient rouvrir sous conditions,une grande prudence restera de mise en vue des fêtes de fin d'année.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a publié sur les réseaux sociaux ce vendredi matin une vidéo sur le thème: "Tous ensemble, on peut vaincre le coronavirus". "Dans une équipe, on ne lâche personne, dit le texte. Et personne ne lâche. C'est ça une vraie équipe. Une équipe de onze millions."

Le modèle, en filigranes, est celui des Diables rouges. La phase finale de la vidéo se déroule d'ailleurs au stade Roi Baudouin, avec des représentants du personnel en première ligne de la lutte contre l'épidémie.

