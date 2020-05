Des masques chirurgicaux pourront être mis en vente dès mardi dans les supermarchés. Un arrêté ministériel en ce sens doit être publié sous peu au Moniteur, rapporte dimanche VTM Nieuws.

"Nous avons toujours dit que la population pouvait très bien acheter des masques en tissu et renouvelables", a commenté le ministre en charge de ce dossier, Philippe De Backer (Open Vld). Ces masques seront obligatoires dans les transports en commun dès lundi. Les masques chirurgicaux, eux, pourront être vendus en supermarché dès mardi. "Nous en avons commandé plus de 300 millions, il en arrive 5 à 10 millions par semaine", selon M. De Backer.

Lire aussi: Le port du masque obligatoire dans certains endroits de Bruxelles

Par ailleurs, la TVA sur les masques et les gels désinfectants passe de 21% à 6%, à la suite d'une décision du conseil des ministres de ce samedi, a annoncé dimanche le ministre des Finances Alexander De Croo.

La demande avait été faite par le PS et le sp.a. La TVA sur le matériel de protection face au Covid-19 (masques, blouses, gel hydroalcoolique, etc.) est ainsi ramenée au même taux que sur les produits pharmaceutiques et le matériel médical. L'arrêté ministériel doit être publié lundi au Moniteur pour une entrée en vigueur le jour même.

"Nous avons toujours dit que la population pouvait très bien acheter des masques en tissu et renouvelables", a commenté le ministre en charge de ce dossier, Philippe De Backer (Open Vld). Ces masques seront obligatoires dans les transports en commun dès lundi. Les masques chirurgicaux, eux, pourront être vendus en supermarché dès mardi. "Nous en avons commandé plus de 300 millions, il en arrive 5 à 10 millions par semaine", selon M. De Backer.Lire aussi: Le port du masque obligatoire dans certains endroits de Bruxelles Par ailleurs, la TVA sur les masques et les gels désinfectants passe de 21% à 6%, à la suite d'une décision du conseil des ministres de ce samedi, a annoncé dimanche le ministre des Finances Alexander De Croo. La demande avait été faite par le PS et le sp.a. La TVA sur le matériel de protection face au Covid-19 (masques, blouses, gel hydroalcoolique, etc.) est ainsi ramenée au même taux que sur les produits pharmaceutiques et le matériel médical. L'arrêté ministériel doit être publié lundi au Moniteur pour une entrée en vigueur le jour même.