Compte tenu des dernières informations sur les approvisionnements de vaccins, la vaccination du grand public commencera la semaine du 22 ou du 29 mars en Flandre, a affirmé mardi le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke au Parlement flamand.

La vaccination au sein des maisons de repos et de soins flamandes est en cours de finalisation. Cette semaine, 11.000 vaccins y seront encore administrés, dont environ 10.000 secondes doses. L'objectif est désormais d'avoir administré une première injection du vaccin à l'ensemble du personnel hospitalier au cours de la semaine du 1er mars en Flandre.

Plusieurs centres de vaccination belges se sont également mis à vacciner le personnel d'aide et de soins de première ligne, qui sera prioritaire au cours des premières semaines de mars.

En Flandre, ce sera finalement au tour du grand public la semaine du 22 mars ou la semaine suivante. Seront concernées dans un premier temps les personnes âgées des résidences-services puis, à partir de fin mars au plus tôt, les plus de 65 ans.

Selon les derniers chiffres, 2,95% de la population adulte belge dispose déjà d'une couverture vaccinale complète.

