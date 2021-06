"La vaccination en Flandre avance toujours rapidement et la volonté des Flamands de se faire vacciner reste élevée. Nous sommes maintenant à la fin de la campagne, il est important de maintenir cette volonté élevée", a déclaré vendredi le ministre régional de la Santé Wouter Beke lors du briefing hebdomadaire sur la vaccination au nord du pays. Tandis que le centre d'Anderlecht a vacciné 500 personnes sans rendez-vous.

Quelque 418.894 personnes supplémentaires seront vaccinées la semaine prochaine, dont 305.653 recevront une première dose et 113.241 leur deuxième. La semaine du lundi 5 juillet, 616.642 personnes s'y ajouteront, soit 102.934 premières doses et 513.708 deuxièmes.

En mars, au début de la campagne de vaccination, le gouvernement flamand avait annoncé que tous les Flamands recevraient au moins une première dose avant le 11 juillet, jour de la fête de la Fête de la Communauté flamande. Selon le ministre Beke, il est tout à fait réaliste que chaque Flamand de plus de 16 ans ait bien reçu sa convocation d'ici le 11 juillet. Tout le monde n'aurait toutefois pas reçu sa première dose. "Si nous prenons en compte la couverture vaccinale effective et les livraisons qui se profilent à l'horizon, je pense que c'est réalisable", a déclaré Wouter Beke.

Le centre d'Anderlecht a vacciné 500 personnes sans rendez-vous

Cinq cents personnes ont pu recevoir une première dose de vaccin contre le coronavirus sans rendez-vous mardi soir au centre de vaccination d'Anderlecht, lors d'un "marathon de la vaccination" qui a duré jusqu'à 22h00. La Commission communautaire commune (Cocom) organisera des séances similaires dans les prochains jours à Bruxelles.

Les personnes intéressées peuvent se rendre au centre de Molenbeek-Saint-Jean vendredi jusqu'à 21h00 pour se faire injecter une première dose du vaccin développé par Pfizer. Le centre du Heysel accueillera tous les Bruxellois âgés de plus de 18 ans samedi et dimanche sans rendez-vous entre 9h00 et 17h00.

La vaccination sans rendez-vous pourrait également être disponible dans d'autres centres de la capitale dès la semaine prochaine.

