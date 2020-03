Un humoriste raille notre absence de gouvernement, notre ex-Premiers ministres qui chantent le Marseillaise ou parlent mal le néerlandais.

Si la Belgique n'est pas encore le malade de l'Europe, elle n'en fait pas moins rire nos voisins en cette période de coronavirus. Lors du programme satirique Zondag met Lubach, l'humoriste Arjen Lubach s'est ainsi multiplié pendant douze minutes pour ironiser à notre sujet. 443 jours sans gouvernement fédéral de plein exercice? Il y a de quoi s'amuser alors que l'on détient toujours le record (ah ces fameux 541 jours de 2010/11!) et que l'on s'amusait alors de concurrencer... l'Irak. L'homme s'amuse encore de notre déficit plus important que l'Italie ou la Grèce ou de notre ex-Premier ministre Yves Leterme incapable de connaître la motivation de notre fête nationale ou de chanter la Brabançonne (ah cette fameuse Marseillaise). Le roi Albert II n'est pas épargén avec ses infidélités, de même que l'ancien Premier ministre Elio Di Rupo ou l'ancienne ministre de l'Education Marie-Martine Schyns avecleur piètre néerlandais. L'arumentation sur le mal belge est désopilante, mas consternante aussi.

Dites: et si on formait vite un gouvernement? Ou, oui, si l'on rattachait la Wallonie aux Pays-Bas? Ils sont demandeurs, cela leur ferait une autoroute en ligne droite vers la Côte d'Azur!

Si la Belgique n'est pas encore le malade de l'Europe, elle n'en fait pas moins rire nos voisins en cette période de coronavirus. Lors du programme satirique Zondag met Lubach, l'humoriste Arjen Lubach s'est ainsi multiplié pendant douze minutes pour ironiser à notre sujet. 443 jours sans gouvernement fédéral de plein exercice? Il y a de quoi s'amuser alors que l'on détient toujours le record (ah ces fameux 541 jours de 2010/11!) et que l'on s'amusait alors de concurrencer... l'Irak. L'homme s'amuse encore de notre déficit plus important que l'Italie ou la Grèce ou de notre ex-Premier ministre Yves Leterme incapable de connaître la motivation de notre fête nationale ou de chanter la Brabançonne (ah cette fameuse Marseillaise). Le roi Albert II n'est pas épargén avec ses infidélités, de même que l'ancien Premier ministre Elio Di Rupo ou l'ancienne ministre de l'Education Marie-Martine Schyns avecleur piètre néerlandais. L'arumentation sur le mal belge est désopilante, mas consternante aussi.Dites: et si on formait vite un gouvernement? Ou, oui, si l'on rattachait la Wallonie aux Pays-Bas? Ils sont demandeurs, cela leur ferait une autoroute en ligne droite vers la Côte d'Azur!