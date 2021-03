Le Conseil supérieur de la santé donne le feu vert à une administration du vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans et à des doses plus espacées. Une accélération en vue?

La stratégie de vaccination belge va pouvoir être adaptée. Selon VTM, l'avis du Conseil supérieur de la santé, sollicité à la demande du ministre fédéral Frank Vandenbroucke (SP.A), vient de tomber.

Que recommande-t-il? Le vaccin AstraZeneca pourrait être utilisé pour les plus de 55 ans et davantage de temps serait permis entre les deux doses: cela serait de nature à permettre l'accélération de la vaccination dans notre pays.

La décision de limiter l'administration du vaccin AstraZeneca aux moins de 55 ans avait été prise voici quelques semaines en raison du manque d'études cliniques pour les catégories d'âge supérieures. Mais les résultats des campagnes menées en Israël et au Royaume-Uni, notamment, ont donné davantage de donées sur lesquelles s'appuyer.

Selon les données en provenance de l'étranger également, la durée entre les deux doses pourra être davantage espacée: jusqu'ici, elle était de trois à quatre semaines, elle pourrait passer à six semaines. Concrètement, en Belgique, le nombre de jours entre les deux doses pourrait passer de 21 à 35, selon cet avis.

Cette information est cruciale car elle permettrait à notre pays de conserver moins de stocks de vaccins, pour garantir rapidement la seconde dose. Ce matin encore, la députée Catherine Fonck (CDH) s'indignait du fait que pas moins de 554 450 doses de vaccins restaient stockées. Par contre, le Conseil supérieur de la santé émet un avis négatif au sujet de la possibilité de ne pas octroyer de seconde dose.

554 450 doses de vaccins #Covid19 en stock. Ça suffit! Please organisons en urgence des séances de rattrapage de #vaccination en permettant aux personnes des catégories à risque qui sont candidates à la vaccination de prendre rdv. Chaque jour compte! #action pic.twitter.com/WAP3uOphny — Catherine Fonck (@catherinefonck) March 2, 2021

A ce jour ,environ 2,7 % de la population a reçu les deux doses de vaccin.

Face aux critiques de plus importantes quant à la lenteur du processus, les ministres de la Santé ont annoncé qu'ils reverraient la stratégie vaccinale de notre pays. Les dernières images de centres de vaccination quasiment vides ont augmenté l'impatience de la population, alors que les chiffres épidémiologiques restent préoccupants.

Que l’on ne nous parle plus de bug informatique ponctuel.

Il y a 1 vrai problème d’amateurisme & d’impréparation!

Doit-on, comme pr les masques, passer par les communes pour assurer une campagne de vaccination simple, rapide et efficace?https://t.co/0x5rrZ0dz3@defi_eu — Sophie Rohonyi (@SophieRohonyi) March 2, 2021

Dimanche dernier, le ministre fédéral de la santé publique, Frank Vandenbroucke, avait qualifié de "gamechanger" le fait que le vaccin AstraZeneca puisse être administré aux personnes plus âgées, les ministres régionaux Christie Morreale (Wallonie, PS) et Alain Maron (Bruxelles, Ecolo) abondant dans le même sens. Mais en réaction à cette "fuite" vers la chaîne de télévision flamande, le cabinet du ministre fédéral de la Santé précisait en début d'après-midi que Frank Vandenbroucke lui-même n'avait pas encore reçu l'avis. Une conférence de presse est prévue à 17h30 ce mardi pour le présenter officiellement.

Une réunion de la conférence interministérielle de la santé pourrait avoir lieu mardi en fin d'après-midi ou mercredi pour adapter la stratégie.

