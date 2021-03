Les Bruxellois qui ont reçu une invitation à se faire vacciner contre le coronavirus peuvent, dès ce jeudi midi, emprunter gratuitement le réseau de la Stib pour se rendre à chacun de leurs rendez-vous vaccinaux, indique la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.

Puisque deux injections espacées de plusieurs semaines sont nécessaires, les personnes concernées bénéficient de la gratuité pour deux allers-retours vers les centres de vaccination à Bruxelles.

Concrètement, les citoyens reçoivent un code personnel, indiqué sur l'invitation à se faire vacciner envoyée par la Commission communautaire commune (Cocom). Ce code permet de prendre rendez-vous dans l'un des 10 centres de vaccination bruxellois et de commander gratuitement des tickets Stib.

Une fois le formulaire complété, les candidats à la vaccination recevront par courriel deux codes à usage unique. Munis de ces deux codes, ils peuvent se rendre dans les stations de métro, pré-métro ou à la plupart des arrêts de surface, où sont disponibles les automates de vente Go. Il faut ensuite sélectionner "Event Pass" sur l'automate et introduire les codes personnels reçus par courriel pour imprimer gratuitement deux allers-retours.

Les personnes qui ne disposent pas d'un ordinateur trouveront dans l'invitation de la Cocom un numéro de téléphone pour joindre un opérateur qui les aidera dans leurs démarches.

L'obtention des tickets gratuits sera active dès midi, ce jeudi. Les tickets peuvent être retirés à l'avance, précise la Stib.

Les personnes à mobilité réduite qui empruntent le service "Taxibus" de la Stib peuvent également réserver gratuitement leur trajet via la "ligne accessibilité" habituelle.

En Wallonie, les TEC aussi seront gratuits pour les voyageurs à destination et en provenance des centres de vaccination.

