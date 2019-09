La STIB a commencé à installer, il y a quelques jours, de nouveaux automates de vente GO. Nouvelle interface, nouvel habillage, selon elle, plus faciles à utiliser, ces nouveaux appareils existeront en deux versions, dont une délivrera des cartes Mobib Basic.

Des automates de vente GO sont présents dans toutes les stations de métro et aux principaux arrêts de tram et de bus dans toute la ville. Ils permettent d'acheter des titres de transport et de recharger les abonnements STIB, BIM & MTB et scolaires disponible 7j/7, et 24h/24.

D'après la société bruxelloise, en dehors de leur look plus moderne, les nouveaux appareils offrent une nouvelle interface de vente aux utilisateurs, plus facile et plus intuitive, avec notamment un écran tactile qui remplace l'utilisation de la molette.

Deux versions de ces nouveaux automates de vente sont installées. Une version "full" permet, comme c'est le cas actuellement, de recharger une carte Mobib (Basic ou nominative) et d'acheter des tickets sans contact. Le paiement peut se faire soit en liquide, soit par carte bancaire.

Nouveauté: cette version délivre également la carte Mobib Basic. Plus besoin donc de se rendre en Kiosk, Bootik ou de la commander par Internet.

Cette carte Mobib Basic permet de charger l'ensemble des titres de transport de la STIB, exceptés les abonnements (pour lesquels il faut une carte Mobib nominative). Les voyageurs pourront dorénavant l'obtenir directement sur cette version des nouveaux automates de vente.

La version "light" permet quant à elle de recharger sa carte Mobib (Basic et nominative). Le paiement sur cet appareil se fait exclusivement par carte bancaire.

Concrètement, dix nouveaux automates (un mix des deux versions) seront installés d'ici fin 2019 dans les stations Gare Centrale, Parc et Schuman ainsi qu'en surface près de la Gare du Midi (rue couverte).

La STIB évaluera ensuite l'utilisation de ces nouveaux appareils, sur foi, notamment, des retours d'expérience des voyageurs.

Une deuxième phase d'installation est prévue vers mars 2020 en tenant compte des informations ainsi obtenues.

D'ici fin 2021, la STIB remplacera ses 403 automates de vente GO actuels, situés en station et en surface, par ses nouveaux automates de vente (1/3 en version light, 2/3 en version full).