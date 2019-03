La Stib aménage les horaires et augmente les fréquences de plusieurs lignes de tram et bus

La fréquence entre deux passages est ainsi augmentée sur plusieurs lignes de tram (3, 4, 39, 44, 55, 81 et 92) et de bus (20, 29, 34, 38, 47, 48, 49, 50, 54, 59, 60, 61, 63, 71, 78, 89 et 95).

Les usagers du bus 71, par exemple, ne devront plus attendre en semaine que 7,5 minutes au lieu de 10 minutes entre 19h et 21h. Des départs supplémentaires sont également prévus sur cette ligne en matinée le samedi et le dimanche.

Le temps d'attente entre deux bus 49, notamment, passe de 15 à 8,5 minutes le dimanche entre 14h et 18h.

Certains derniers départs sont par ailleurs reculés, comme pour le tram 4 qui, depuis la Gare du Nord, entamera son dernier trajet vers Stalle (P) à 00h20 au lieu de 00h05.

Le détail de tous les changements est disponible sur via ce lien.