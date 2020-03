De nombreuses personnes se déplacent pour des trajets non-essentiels.

La société de transports en commun bruxellois, la STIB, a constaté samedi que de nombreuses personnes utilisent encore le réseau de trams, bus et métros pour des déplacements non-essentiels. La police et le service de sécurité de la STIB seront particulièrement attentifs à ce problème dimanche.

Le phénomène était particulièrement sensible sur les lignes de tram 55 entre Rogier et Da Vinci et 62 entre Cimetière de Jette et Eurocontrol. Afin que ces situations ne se reproduisent pas, la police et le service de sécurité de la STIB effectueront des contrôles dimanche.

Ce weekend, la STIB adapte son offre. L’ensemble de la région sera desservie mais les fréquences réduites de moitié.... Geplaatst door STIB - Officiel op Vrijdag 20 maart 2020

La STIB lance par ailleurs via les réseaux sociaux un appel de plus aux voyageurs à respecter les règles.

⚠️ 🚶 ---1,5m--- 🚶 ⚠️ Pour garantir une distance sociale suffisante, nous limitons le nombre de passagers dans nos... Geplaatst door STIB - Officiel op Woensdag 18 maart 2020

