La SNCB enquête sur la diffusion de messages antisémites via l'interphone d'un train

La SNCB a lancé jeudi une enquête après la diffusion de messages antisémites via l'interphone d'un train. Quatre personnes ont eu accès au système d'interphone d'un train circulant entre Anvers et Malines mercredi et y ont proféré des messages à caractère raciste.