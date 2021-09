Entre le 15 et le 21 septembre, 2.020 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 1% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.233.723 cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Sur la même période, 5,7 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-22 %), portant le bilan à 25.554 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 48.000 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 4,6%. Le groupe d'âge des 0-9 ans présente un pourcentage de tests positifs de 9,9%, loin devant les 10-19 ans (5,5%) et les 20-39 ans (4,2%), deux catégories entrant, elles, en ligne de compte pour la vaccination.

On retrouve les taux de positivité les plus élevés en Communauté germanophone (11,7%) et en province de Liège (8,4%). La Région bruxelloise complète le podium (6,4%).

Entre le 18 et le 24 septembre, il y a eu en moyenne 52 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une diminution de 13% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 662 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 210 patients traités en soins intensifs.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,88. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 244,6 sur 14 jours.

Quelque 74,2% de la population totale (et 86,2% des 18 ans et plus) ont déjà été vaccinés au moins une fois contre le Covid-19, avec un chiffre toujours à la traîne à Bruxelles (54,1% de la population, 66,8% des adultes). Le taux de couverture national pour les personnes entièrement vaccinées atteint 72,5% (et 84,7% pour les 18 ans et plus).

En Région bruxelloise, 22% des lits en soins intensifs sont occupés par des patients Covid. La capitale est suivie des provinces du Brabant wallon (17%) et de Liège (16%).

Sur la même période, 5,7 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-22 %), portant le bilan à 25.554 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Près de 48.000 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 4,6%. Le groupe d'âge des 0-9 ans présente un pourcentage de tests positifs de 9,9%, loin devant les 10-19 ans (5,5%) et les 20-39 ans (4,2%), deux catégories entrant, elles, en ligne de compte pour la vaccination. On retrouve les taux de positivité les plus élevés en Communauté germanophone (11,7%) et en province de Liège (8,4%). La Région bruxelloise complète le podium (6,4%). Entre le 18 et le 24 septembre, il y a eu en moyenne 52 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une diminution de 13% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 662 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 210 patients traités en soins intensifs.Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,88. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 244,6 sur 14 jours. Quelque 74,2% de la population totale (et 86,2% des 18 ans et plus) ont déjà été vaccinés au moins une fois contre le Covid-19, avec un chiffre toujours à la traîne à Bruxelles (54,1% de la population, 66,8% des adultes). Le taux de couverture national pour les personnes entièrement vaccinées atteint 72,5% (et 84,7% pour les 18 ans et plus). En Région bruxelloise, 22% des lits en soins intensifs sont occupés par des patients Covid. La capitale est suivie des provinces du Brabant wallon (17%) et de Liège (16%).