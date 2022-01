Le nombre d'infections au Sars-CoV-2 n'a cessé d'augmenter entre le 23 et le 29 décembre, passant de 7.490 à 14.992 infections, indique dimanche le rapport du week-end de l'institut Sciensano communiqué par le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

Sur la même période, 450.198 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués, dont 64.368 ont donné un résultat positif. Soit une moyenne de 8.910 cas par jour et une augmentation de 32% par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité est lui passé à 14,3 %.

En revanche, le nombre de patients covid dans les hôpitaux belges reste en bonne voie. Samedi, 1.750 se trouvaient encore en milieu hospitalier (-11 par rapport à la veille), 527 d'entre eux nécessitant des soins intensifs (-5).

La moyenne des nouvelles entrées remonte toutefois quelque peu depuis jeudi (135). Elle s'établissait la veille à 132 et a atteint respectivement 139, puis 143 vendredi et samedi.

