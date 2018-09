La saisie immobilière de Franco Dragone s'élève à 17 millions d'euros

Fraude fiscale internationale grave et organisée. Blanchiment d'argent. Corruption active. Fraude aux subsides. Ces charges pénales, lourdes comme de l'acier Duferco, pèsent sur les épaules de Franco Dragone, présumé innocent mais inculpé. Au centre d'une instruction judiciaire ouverte en 2012 à Mons (Le Vif/L'Express du 18 janvier 2013), le Louviérois, via son groupe tentaculaire implanté dans de nombreux paradis fiscaux, aurait fraudé puis blanchi plusieurs dizaines de millions d'euros entre 2005 et 2012.

...