La rue Neuve a dû être temporairement et partiellement fermée aux piétons lundi matin en raison de l'affluence sur cette artère commerçante du centre de Bruxelles au premier jour des soldes d'hiver. Le monde s'y est pressé toute la journée et, entre 10h00 et midi, la police a dû en bloquer l'entrée via la place de la Monnaie durant deux heures en raison des longues files d'attente.

Depuis la réouverture des magasins au début du mois de décembre, un système de comptage dynamique est utilisé rue Neuve. S'il y a trop de monde dans une partie de la rue commerçante, l'accès à cette zone spécifique est fermé et les gens doivent accéder à la rue Neuve par d'autres entrées et rues latérales.

Lundi matin, l'entrée via la place de la Monnaie a ainsi été fermée un peu après 10h00 jusqu'à environ 12h30. Il y avait trop de file à l'entrée des magasins C&A, Foot Locker et H&M. Il n'y a pas eu d'autres fermetures de cet axe piéton durant la journée, explique Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale.

Il n'a toutefois pas été question de foule envahissant Bruxelles au premier jour des soldes. Le baromètre en ligne indiquant la fréquentation sur la rue Neuve s'est cependant coloré de rouge dès la mi-journée. Le but est d'indiquer qu'il y a déjà une forte concentration de personnes sur cette artère et qu'il serait plus avisé d'y planifier son shopping à un autre moment, quand il fait plus calme.

Le baromètre peut être consulté via www.rueneuvebruxelles.be

