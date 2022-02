La réorganisation des services supracommunaux en Flandre consacrera finalement l'existence de 15 régions ("regio's") et non 17, le Limbourg ayant obtenu de constituer une seule région, a annoncé vendredi le gouvernement flamand.

L'objectif de cette structuration en régions est de contrecarrer la fragmentation administrative et de mettre fin au fouillis d'accords de coopération locaux entre intercommunales de gestion des déchets, zones de police, zones de secours, etc.

À l'avenir, les communes flamandes ne pourront plus conclure de collaborations au-delà des frontières des nouvelles régions sans justification claire. Les régions, elles, pourront conclure des partenariats entre elles.

La discussion avait butté l'an dernier sur le refus du Limbourg d'être scindé en trois régions. La province a finalement obtenu de former une seule région.

