La reine Paola victime d'un AVC

La reine Paola, 81 ans, se trouvait à Venise et va être rapatriée d'urgence en Belgique ce mercredi après-midi, via la base aérienne militaire de Melsbroek. "A la suite d'un problème de santé, Sa Majesté la Reine Paola sera rapatriée en Belgique dans le courant de la journée pour y subir des examens médicaux", précise le Palais. Selon la RTBF, qui cite ce dernier, "la situation serait sous contrôle et les jours de la Reine ne seraient pas en danger".

Ces dernières années, elle avait déjà dû affronter des problèmes de santé. En septembre 2015, elle avait été contrainte de respecter une "période de repos total" en raison de problèmes d'arythmie cardiaque.