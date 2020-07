La Région bruxelloise veut doubler la capacité de tests d'ici septembre

La Région bruxelloise veut doubler la capacité de tests d'ici le début du mois de septembre, et si possible plus tôt, pour la faire passer de 2.000 à 4.000, voire 5.000 par jour, a indiqué mardi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo) après une concertation avec la Commission Communautaire Commune, et les représentants des fédérations d'hôpitaux, et de médecins.