Une légère diminution du nombre de vaccins administrés dans la Région de Bruxelles-Capitale est prévue au cours des deux prochaines semaines, en raison du flou entourant la livraison du sérum contre le Covid-19 de la firme AstraZeneca, a indiqué la coordinatrice de l'équipe de l'Inspection de l'hygiène de la Commission communautaire commune, Inge Neven.

"Nous avons augmenté notre stock de vaccin afin de pouvoir assurer l'injection des deuxièmes doses dans les semaines à venir," a-t-elle précisé.

"Le fait que l'Union européenne n'ait pas renouvelé le contrat d'AstraZeneca ne signifie pas que les livraisons vont s'arrêter à ce stade. Celles qui étaient prévues vont être effectuées et les secondes doses seront fournies", a assuré Mme Neven. Depuis le début de la campagne de vaccination, la firme suédo-britannique a été dans l'incapacité de résoudre ses problèmes d'approvisionnement. La société Pfizer a, quant à elle, promis une livraison supplémentaire, mais il reste à voir si celle-ci aura effectivement lieu.

La Région possède environ 100.000 vaccins de stock, soit une réserve pour 10 jours, selon Mme Neven. "Nous ne sommes pas sûrs à 100% des livraisons d'AstraZeneca et de Pfizer. Nous avons donc légèrement augmenté notre stock afin d'assurer l'administration des secondes doses dans les semaines à venir", a-t-elle expliqué.

La semaine dernière, un nouveau record a été atteint avec 63.411 vaccins administrés. Cette semaine et la semaine prochaine, le nombre de doses inoculées devrait plutôt s'établir respectivement autour de 61.600 et 57.000 unités.

Au total, 444.099 doses ont déjà été administrées en Région bruxelloise. Quelque 329.964 personnes ont déjà reçu une première injection de vaccin, tandis que 114.135 ont reçu leur seconde injection.

